МИД РФ обвинил ряд стран в срыве принятия правил поведения в киберпространстве

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Москва, 11 июля. Ряд государств сознательно саботирует принятие правил поведения в сфере кибербезопасности, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.

Он подчеркнул, что все страны, отказавшиеся сотрудничать, демонстрируют свою заинтересованность в происходящем в киберпространстве «беспределе».

«Некоторые государства, хотя и не могут не понимать масштабы влияния виртуального мира на реальный, видимо, рассчитывая на свои, к слову, тающие технологические преимущества, саботируют процесс принятия правил ответственного поведения государств в этой сфере», – приводит слова Крутских газета «Известия».

Дипломат напомнил о недавней кибератаке с применением вируса Wanna Cry, жертвами которого стали более двухсот тысяч пользователей в 150 странах мира. По его словам, подобные атаки будут повторяться, если мировое сообщество не примет правила ответственного поведения в киберпространстве.