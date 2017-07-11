Сирия: действия США по уничтожению ИГ вызвали рост числа жертв среди населения

В Избранное

Дамаск, 11 июля. Из-за интенсификации действий США по борьбе с боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии резко возросло количество жертв среди мирного населения. Об этом сообщают источники в Twitter.

С Сети было опубликовано видео со статистикой за 2017 год.

Civilian deaths by the US-led campaign in Syria have increased in 2017, as the coalition intensifies its fight to eliminate Daesh pic.twitter.com/2TcgBkIi3B — TRT World (@trtworld) 10 июля 2017 г.

Ранее сообщалось, что действия США лишили жителей Ракки доступа к питьевой воде.Температура в Ракке поднялась до 44 градусов тепла. Главным источником воды является река Евфрат, протекающая к югу от города.

* Организация запрещена на территории РФ.