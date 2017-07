Сирия: действия США по уничтожению ИГ вызвали рост числа жертв среди населения

Дамаск, 11 июля. Из-за интенсификации действий США по борьбе с боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии резко возросло количество жертв среди мирного населения. Об этом сообщают источники в Twitter.

С Сети было опубликовано видео со статистикой за 2017 год.

Civilian deaths by the US-led campaign in Syria have increased in 2017, as the coalition intensifies its fight to eliminate Daesh pic.twitter.com/2TcgBkIi3B