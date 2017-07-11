Сирия: действия США лишили жителей Ракки доступа к питьевой воде

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Ракка, 11 июля. Жители Ракки столкнулись с серьезным дефицитом питьевой воды. Ряд источников утверждает, что проблемы с питьевой водой вызваны действиями коалиции, возглавляемой США, а также проамериканских вооруженных группировок.

Температура в Ракке поднялась до 44 градусов Цельсия. Главным источником воды является река Евфрат, протекающая к югу от города.

Как сообщается, северные кварталы города лишились водоснабжения после артиллерийских ударов, а также бомбардировок сил коалиции, которые вывели из строя систему водопроводов. Добывать воду из Евфрата самостоятельно также небезопасно: свободному перемещению горожан препятствуют боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России), а сам берег реки находится под артиллерийским обстрелом.

#RAQA: Civilians are dying trying to get water in Raqa. My full story here, with interviews @Raqqa_SL & @24Raqqa - https://t.co/MGJbVyIkdU — Maya Gebeily (@GebeilyM) July 10, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.