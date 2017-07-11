ЛНР: Киев должен согласовывать законы о статусе Донбасса в Минске

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Москва, 11 июля. Киев должен согласовывать законы о статусе Донбасса в Минске, а не с Западом. Об этом заявил представитель Луганской народной республики в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник.

Он напомнил, что Киев сначала планирует согласовать проект закона о реинтеграции Донбасса с Европой и США. По мнению Мирошника, это решение идет вразрез с Минскими соглашениями. Мирошник также подчеркнул, что действие этого проекта находится в рамках Минских соглашений. Оно должно соответствовать обязательствам, взятым на себя Киевом в рамках документа.

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко поручил МИД и администрации главы государства провести консультации с США, Францией и Германией.