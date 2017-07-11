Глава МИД Австрии хочет совместно с Путиным освободить Европу от блокового мышления

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Вена, 10 июля. Евросоюз, как и президент России Владимир Путин, должны вместе освободиться от блокового мышления. С таким заявлением выступил министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

По словам Курца, как Путин, так и Европейский союз должны избавиться от блокового мышления. Также Курц высказался об Ангеле Меркель и американском президенте Дональде Трампе: первую он назвал «самой могущественной женщиной Европы», а второго: «сильнейшим в мире мужчиной, но, к сожалению, очень непредсказуемым», пишет «Газета.ru».

Напомним, что Курц является кандидатом на пост канцлера Австрии. Парламентские выборы в стране пройдут осенью этого года.