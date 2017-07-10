Сирия: САА приступила к выполнению второй фазы операции «Рассвет» на востоке страны

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Дамаск, 10 июля. Сирийские вооруженные силы приступили ко второй части контртеррористической операции «Рассвет» на востоке Сирии. По данным телеканала «Аль-Манар», сирийские части преследуют боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) на участке фронта между военной авиабазой Эс-Син и оазисом Заза в Сирийской пустыне.

Частям САА удалось продвинуться и на другом участке фронта – в юго-восточной провинции Эс-Сувейда, где сирийским военным удалось освободить от террористов 16 населенных пунктов.

Наступление ведется и к северо-востоку от Пальмиры, где войска Сирии продвигаются к оазису Эс-Сухна. Там находится последний форпост ИГ в провинции Хомс. Также САА удалось вернуть под свой контроль нефтяные колодцы в окрестностях Расафы – в 30 километрах к югу от Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.