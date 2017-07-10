«Пятерка» Совбеза ООН одобрила сценарий переговоров по Сирии

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Женева, 11 июля. Страны «пятерки» СБ ООН на брифинге Стаффана Де Мистуры поддержали создание зоны деэскалации на юго-западе Сирии.

Как рассказал постпред России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин, стороны «верят в довольно хорошие шансы на результат». При этом, по мнению специального представителя Генсека ООН по Сирии Де Мистуры, деэскалация является временной мерой и не должна создавать угрозу территориальной целостности Сирии.

Как ранее писала Газета.ru, перемирие действует в зонах Даръа, Аль-Кунейтра и Эс-Сувейда.