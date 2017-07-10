Пятое перемирие в Сирии развивается успешно – СМИ

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Москва, 10 июля. На юго-западе Сирии вступило в силу очередное перемирие, установленное при посредничестве России и США. План по установлению режима прекращения огня был озвучен в пятницу на саммите G20 после встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Предполагается, что в регионе будут созданы три зоны деэскалации, в создании которых активное внимание примут Турция, Иран и Россия. Западные СМИ отмечают, что хотя соглашение является крупным достижением в современной российско-американской дипломатии, ее эффективность может оказаться в лучшем случае такой же, как и у предыдущих миротворческих начинаний в стране.

Тем не менее, на данный момент перемирие развивается успешно. Сирийское правительство одобрило мирную инициативу. Как сообщается, первый день прекращения огня прошел спокойно.