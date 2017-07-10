Сирия: перемирие действует в зонах Даръа, Аль-Кунейтра и Эс-Сувейда

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Москва, 11 июля. Режим прекращения огня начал действовать в трех зонах деэскалации в Сирии. Безопасность на этой территории будут обеспечивать представители военной полиции России, Иордании и Соединенных Штатов Америки. Следить за безопасностью будут в провинции Даръа, Аль-Кунейтра и Эс-Сувейда.

Ранее оппозиционер рассказал, к чему приведет перемирие на юге республики.

Как писала Газета.ru, о предстоящем перемирии было объявлено после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом в Гамбурге.