Боевики ИГ захватили дорожный туннель на окраине старого города Мосула

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Мосул, 10 июля. Боевики террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) захватили 5-й дорожный туннель на окраине старого города Мосула во время контрнаступления на иракские войска.

Туннель расположен на окраине старых кварталов Мосула. Террористы смогли захватить его после серии тяжелых столкновений с иракскими войсками, которые вели операцию по освобождению города. По предварительным данным, бои в данном районе продолжаются.

* Организация запрещена на территории РФ.