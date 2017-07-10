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Боевики ИГ захватили дорожный туннель на окраине старого города Мосула
Весь мир
Боевики ИГ захватили дорожный туннель на окраине старого города Мосула
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    Боевики ИГ захватили дорожный туннель на окраине старого города Мосула

    23:10  10 Июля 2017
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    Боевики ИГ захватили дорожный туннель на окраине старого города Мосула

    Мосул, 10 июля. Боевики террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) захватили 5-й дорожный туннель на окраине старого города Мосула во время контрнаступления на иракские войска.

    Туннель расположен на окраине старых кварталов Мосула. Террористы смогли захватить его после серии тяжелых столкновений с иракскими войсками, которые вели операцию по освобождению города. По предварительным данным, бои в данном районе продолжаются. 

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #иг #мосул #ирак
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