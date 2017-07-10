Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

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Рига, 11 июля. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп остался доволен встречей и личным знакомством с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита G20.

Об этом сообщает радиостанция Baltkom, ссылаясь на официального представителя Госдепа США Джошуа Бейкер.

Политик подчеркнул, что американский президент остался доволен встречей с российским лидером. Он также положительно отозвался о других встречах с европейскими лидерами. Бейкер добавил, что Трамп лично хотел познакомиться с президентом РФ. Он также рассказал, что есть «разногласия, но есть и пространство для сотрудничества». По мнению Бейкера, Трамп наметил первые совместные шаги по урегулированию конфликтов на Украине и в Сирии.

Напомним, Путин и Трамп встретились 7 июля в Гамбурге. Их беседа длилась 2 часа 15 минут.