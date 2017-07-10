Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Боевики ИГ захватили дорожный туннель на окраине старого города Мосула
Политика
Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

    23:09  10 Июля 2017
    73

    Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

    Рига, 11 июля. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп остался доволен встречей и личным знакомством с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита G20.

    Об этом сообщает радиостанция Baltkom, ссылаясь на официального представителя Госдепа США Джошуа Бейкер.

    Политик подчеркнул, что американский президент остался доволен встречей с российским лидером. Он также положительно отозвался о других встречах с европейскими лидерами. Бейкер добавил, что Трамп лично хотел познакомиться с президентом РФ. Он также рассказал, что есть «разногласия, но есть и пространство для сотрудничества». По мнению Бейкера, Трамп наметил первые совместные шаги по урегулированию конфликтов на Украине и в Сирии.

    Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

    Напомним, Путин и Трамп встретились 7 июля в Гамбурге. Их беседа длилась 2 часа 15 минут.

    Автор: Алия Садыкова
    #путин #трамп
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

        23:09 10 Июля 2017 73
        Читать
        22:29
        Сегодня

        Минобороны объяснило, почему Агеев не мог стать контрактником ВС РФ

        22:27
        Сегодня

        Минобороны РФ: Показания задержанного на Украине россиянина Агеева были смонтированы
        21:04
        Сегодня

        Путин назначил семь человек на должности в аппарате Росгвардии
        20:00
        Сегодня

        Количество пострадавших при пожаре в ТЦ «РИО» в Москве достигло 14 человек
        19:42
        Сегодня

        Мэр Нижнего Тагила рассказал о роли Путина в решении вопроса с выплатой долгов по зарплате

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7819

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13511

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1738

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3425

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2600
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

        23:09   10 Июля 2017
        69
        Трамп и Путин обсуждали тему санкций во время встречи на G20

        Трамп и Путин обсуждали тему санкций во время встречи на G20

        22:19   10 Июля 2017
        148
        Великая победа Ирака: премьер-министр объявил о полном освобождении Мосула от ИГ

        Великая победа Ирака: премьер-министр объявил о полном освобождении Мосула от ИГ

        20:12   10 Июля 2017
        134
        Украина планирует ввести предварительную регистрацию для въезжающих россиян

        Украина планирует ввести предварительную регистрацию для въезжающих россиян

        19:48   10 Июля 2017
        1322