Белый дом назвал Сирию одной из сфер, где готов сотрудничать с Россией

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Вашингтон, 10 июля. Белый дом по итогам встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина подтвердил, что наличие сфер взаимных интересов, где возможно сотрудничество с Россией. Одной из таких сфер является Сирия.

«Мы увидели, что есть сферы взаимных интересов, где мы можем работать вместе. В частности, по таким вещам, как установление перемирия в Сирии», – рассказала представитель Белого дома Сара Сандерс.

В то же время, она отказалась ответить на вопрос, доверяет ли Трамп российскому президенту.

Напомним, что первая личная встреча Трамп и Путина прошла на полях саммита G20 в Гамбурге. Она длилась более двух часов.