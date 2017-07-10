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Белый дом назвал Сирию одной из сфер, где готов сотрудничать с Россией
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    Белый дом назвал Сирию одной из сфер, где готов сотрудничать с Россией

    22:38  10 Июля 2017  /обновлено: 22:47  10 Июля 2017
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    Белый дом назвал Сирию одной из сфер, где готов сотрудничать с Россией

    Вашингтон, 10 июля. Белый дом по итогам встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина подтвердил, что наличие сфер взаимных интересов, где возможно сотрудничество с Россией. Одной из таких сфер является Сирия.

    «Мы увидели, что есть сферы взаимных интересов, где мы можем работать вместе. В частности, по таким вещам, как установление перемирия в Сирии», – рассказала представитель Белого дома Сара Сандерс.

    В то же время, она отказалась ответить на вопрос, доверяет ли Трамп российскому президенту.

    Напомним, что первая личная встреча Трамп и Путина прошла на полях саммита G20 в Гамбурге. Она длилась более двух часов.

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #сша #сирия
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