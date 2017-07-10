Минобороны: сюжет об Агееве из РФ «лепился» Киевом к визиту политиков США

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Москва, 10 июля. Телесюжет о россиянине Викторе Агееве «лепился» спецслужбами Украины в большой спешке и исключительно к визиту представителей администрации США. Об этом рассказали в министерстве обороны России.

Как отметили военные, украинские телеканалы выпустили в эфир сюжет с «признанием» якобы задержанного в Луганской области россиянина Виктора Агеева. В Южном военном округе объяснили, почему Агеев не может быть контрактником армии РФ. По официальным данным, он служил в российских войсках, но в 2016 году ушел в запас и с тех пор отношения к армии не имеет.

В ведомстве указали на «рваный» монтаж так называемого «интервью», представляющее «нарезку» с выборкой только нужных украинским пропагандистам слов. Также подчеркнули, что сюжет «лепился украинскими спецслужбами в спешке исключительно к проходившему визиту политиков администрации США на Украину».