Минобороны объяснило, почему Агеев не мог стать контрактником ВС РФ

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Москва, 10 июля. Назвавший себя контрактником российской армии Виктор Агеев не мог стать им за четыре дня. Как рассказали в Минобороны РФ, для этого минимум нужно более месяца.

Отмечается, что задержанный на востоке Украины россиянин проходил службу по призыву, а в 2016 году он уволился в запас и больше не имел к службе отношения.

Как пояснили в Южном военном округе, в Новочеркасске, о котором говорится в телесюжете, нет командования воинской части №65246.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что захватили Агеева, который якобы является действующим российским военнослужащим-контрактником.