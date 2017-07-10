МТС временно ограничила операции с платежами из-за обновления ПО

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Москва, 10 июля. Сотовый оператор МТС временно ограничил операции с платежами. Причиной блокировки стало обновление программного обеспечения.

Как рассказали в компании, на данный момент идет обновление ПО. Оно может продлиться «до 12 часов ночи».

Ранее сообщалось, что МТС успешно отразила хакерскую атаку на свои серверы. Специалисты МТС отразили атаки на сервера компании. Дата-центры подверглись атаке несколько раз в течение ночи. Волна кибератак прокатилась 12 мая по 74 странам мира.