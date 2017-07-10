Трамп и Путин обсуждали тему санкций во время встречи на G20

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Вашингтон, 10 июля. Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин обсудили вопрос антироссийских санкций во время встречи на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщает Белый дом.

«Я знаю, что этот вопрос поднимался. Обсуждались санкции, связанные с вмешательством в выборы», – заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Сандерс подчеркнула, что не располагает информацией о том, изменилась ли позиция Трампа по санкциям, введенным против России, после его встречи с Путиным.