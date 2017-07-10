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Путин и Трамп не обсуждали детали работы группы по кибербезопасности – Белый дом
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    Путин и Трамп не обсуждали детали работы группы по кибербезопасности – Белый дом

    22:15  10 Июля 2017  /обновлено: 22:43  10 Июля 2017
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    Путин и Трамп не обсуждали детали работы группы по кибербезопасности – Белый дом

    Вашингтон, 10 июля. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не обсуждали детали работы совместной группы России и США по кибербезопасности. Об этом сообщает Белый дом.

    Как заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, президенты не обсуждали конкретные детали работы группы. По ее мнению, речь шла о дискуссии об угрозах в области киберпространства.

    Напомним, что Путин на пресс-конференции после участия в саммите G20 отметил необходимость создания рабочей группы, которая позволит США и России эффективно бороться с киберугрозами, а также предупреждать их возникновение.

    Автор: Антон Зарубин
    #путин #трамп
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