Пожар в торговом центре «РИО» на севере Москвы локализован

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Москва, 10 июля. Пожарным удалось локализовать огонь в торговом центре «РИО» на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

По данным источника, в 21:31 пожар был локализован. Кроме того, в пресс-службе столичного МЧС сообщили, что пожарные вывели четверых человек из горящего здания.

«Пожарные пробились к людям, оказавшимся заблокированными в одном из помещений задымленного торгового центра. Выведены четыре человека», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к ликвидации пожара в торговом центре «РИО» привлечен пожарный поезд, а в эвакуации пострадавших задействован санитарный вертолет. По данным источника ФАН, в результате пожара пострадали 12 человек.