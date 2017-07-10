Нападающий «Эвертона» Лукаку подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»  

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Лондон, 10 июня. Нападающий «Эвертона» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку официально перешел в английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом объявило руководство клуба.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с Лукаку рассчитан на пять лет с возможностью продления договора на еще один сезон.

Сумма трансфера составила 75 миллионов фунтов, пишет RT.

Напомним, что Лукаку играл в составе «Эвертона» с 2014 года, проведя за клуб 133 матча и забив 71 гол.

Ранее сообщалось, что в состав «Эвертона» перешел лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед».