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Нападающий «Эвертона» Лукаку подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»  
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    Нападающий «Эвертона» Лукаку подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»  

    22:01  10 Июля 2017
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    Нападающий «Эвертона» Лукаку подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»  

    Лондон, 10 июня. Нападающий «Эвертона» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку официально перешел в английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом объявило руководство клуба.

    Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с Лукаку рассчитан на пять лет с возможностью продления договора на еще один сезон.

    Сумма трансфера составила 75 миллионов фунтов, пишет RT.

    Напомним, что Лукаку играл в составе «Эвертона» с 2014 года, проведя за клуб 133 матча и забив 71 гол.

    Ранее сообщалось, что в состав «Эвертона» перешел лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед».

     

    Автор: Антон Зарубин
    #эвертон #манчестерюнайтед #лукаку
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