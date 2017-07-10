Власти Москвы пообещали не повышать стоимость парковки

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Москва, 10 июля. Власти российской столицы не планируют повышать в 2017 году стоимость резидентного разрешения на парковку в городе. Об этом рассказал журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лискутов.

Как передает издание «Ридус», речь идет о круглосуточном разрешении, за которое жителям города платят три тысячи рублей в год.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Центральном административном округе Москвы были отремонтированы сразу четыре плоскостных парковки.