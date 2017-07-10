В Сети появились качественные снимки НЛО с борта МКС

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Вашингтон, 10 июля. Камеры МКС запечатлели снимки НЛО. Они сумели сделать качественные фотографии. Данные выложены на Youtube-канале SuspectSky.

Отмечается, что сами снимки, сделанное с борта международной космической станции, давно находились в открытом доступе. На кадрах запечатлен объект треугольной формы, который, несмотря на размытие, пользователи называют НЛО.

Напомним, что канал SuspectSky уже давно известен своими расследованиями в области пришельцев.