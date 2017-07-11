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Сирия, 11 июля. Турция обстреляла опорные пункты САА на севере провинции Латакия. Союзники САА установили огневой контроль над шоссе Аль-Хейль — Ас-Сухна. «Джебхат Ан-Нусра»**** несет потери в провинции Эс-Сувейда, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили несколько автомобилей и военный штаб ИГ* на окраине Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли несколько стратегически важных зданий в квартале Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; уничтожили склад боеприпасов исламистов в Западном Каламуне в провинции Дамаск; подверглись обстрелу со стороны турецких войск на севере Латакии; установили огневой контроль над шоссе Аль-Хейль — Ас-Сухна.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): отбило у союзников САА высоту Аль-Маширфа к востоку от Хомса; потеряло ряд вершин к северу от населенного пункта Джубад Хамад в восточной части провинции Хомс; утратило контроль над полем Аль-Хейль к востоку от Пальмиры; напало на позиции ВС Ирака в районе города Хит в провинции Аль-Анбар.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла ряд позиций в деревнях Мисрафе и Мудире в Восточной Гуте Дамаска; утратила высоту Таль-Асфар и несколько населенных пунктов на севере провинции Эс-Сувейда; лишилась 16 деревень на востоке Эс-Сувейды.

Курды: уничтожили 27 террористов ИГ в районе Рауда на востоке Ракки.

Международная коалиция: проводила бомбардировки в районе нефтяных полей Аль-Омар и Танак в провинции Дейр эз-Зор; наносила авиаудары по городу Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр эз-Зора; совершила несколько боевых вылетов в Ракке.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продолжает наступать на опорные пункты боевиков «Файлак Ар-Рахман» в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска. Как сообщал информационный портал Al Masdar News, солдаты армии Башара Асада заняли несколько стратегически важных зданий в квартале, уничтожив при этом около 15 радикалов. Во второй половине дня исламисты попытались вернуть позиции, однако потерпели поражение. В ходе сражений в районе населенного пункта Хош Ад-Давахира правительственные войска также понесли потери в живой силе и военной технике.

Кроме того, в Восточной Гуте Дамаска разворачивались бои между группировками вооруженной оппозиции. Боевики «Джейш Аль-Ислам»***** захватили ряд укрепленных пунктов коалиции «Тахрир аш-Шам» в деревнях Мисрафе и Мудире, передавал военный источник в сети Twitter (PamSpenser).

Отмечались вооруженные столкновения в районе Западного Каламуна. Радикалы вели бои с сирийскими войсками вблизи населенного пункта Бейт Джин, сообщал Сирийский Центр мониторинга за соблюдением прав человека. Сирийские ВВС интенсифицировали удары по укрепрайонам исламистов на окраине деревни Джуруд Флита, в результате чего был уничтожен склад боеприпасов исламистов. Об этом сообщал Twitter-канал (C_Military1). На предложение о заключении соглашения об эвакуации представители вооруженной оппозиции ответили отказом.

На юг столицы в район лагеря для беженцев Аль-Ярмук прибыл конвой с гуманитарной помощью от организации Красного Полумесяца. Пакеты с продовольствием и медикаментами были распределены среди жителей деревень Бабила, Ялда и Бейт-Сахама.

Провинция Латакия

По сообщениям многих военных источников, турецкие войска открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов по укрепленным пунктам правительственных подразделений в северной части Латакии. Новостное агентство Qasioun News передает, что в результате обстрела были убиты несколько солдат Сирийской арабской армии (САА). До сих пор Анкара не давала никаких официальных комментариев. Кроме того, протурецкие боевики начали наступать на позиции САА на границе с провинцией Идлиб. Радикалы не прекращают боевые действия, несмотря на то, что северные окраины Латакии ходят в одну из четырех зон безопасности.

Провинция Хомс

Продолжились столкновения между террористами ИГ и проправительственными подразделениями к востоку от административного центра провинции, а также восточнее Пальмиры. Боевики провели контратаку с участием смертников в районе города Джубб Аль-Джарра и отбили у союзников сирийской армии высоту Аль-Маширфа. Информация, опубликованная информагентством ИГ «Аль-Амак», о том, что проправительственные силы потеряли в ходе сражений 20 бойцов, не подтвердилась.

Тем не менее во второй половине дня отряд «Соколы пустыни» совместно с Национальными силами обороны****** (NDF) и при поддержке ВКС РФ отбили у ИГ ряд вершин к северу от населенного пункта Джубад Хамад, расположенного недалеко от трассы Хомс — Пальмира. Далее силы союзников планируют продвигаться в наплавлении города Аль-Багилия.

К востоку от древнего города подразделения «Хезболлы» и «Лива Фатимиюн» продолжили развивать наступление в районе газового поля Аль-Хейль и освободили несколько холмов горного массива Аль-Калилат, а также установили огневой контроль над шоссе Аль-Хейль — Ас-Сухна. После этого поле полностью перешло под контроль САА. Об этом сообщало информагентство Al Masdar News.

Провинция Дейр эз-Зор

На протяжении дня РКС РФ и ВВС Сирии наносили удары по опорным пунктам террористов «Исламского государства»* на окраинах районов столицы провинции, а также в ее окрестностях. Благодаря разведданным союзников сирийской армии российские и сирийские военные самолеты уничтожили несколько транспортных средств радикалов, а также военный штаб террористической группировки, сообщало ливанское информационное агентство Al Masdar News. О потерях ИГИЛовцев в численном составе не сообщается.

ВВС западной коалиции в минувшие сутки проводили бомбардировки в районе нефтяных полей Аль-Омар и Танак, вызвав тем самым крупный пожар. Кроме того, коалиционная авиация интенсифицировала удары по городу Аль-Маядин, расположенному к юго-востоку от Дейр эз-Зора. Об этом сообщал местный информационный портал DeirEzzor24.

Провинция Ракка

В минувшие сутки наиболее ожесточенные бои между курдскими формированиями и отрядами «Исламского государства» разворачивались на востоке столицы провинции. Как сообщал военный источник в социальной сети Twitter (melisaraimmo), в ходе столкновений в районе Рауда Сирийские демократические силы**** (SDF) уничтожили 27 террористов ИГ.

Кроме того, Сирийская демократическая армия, получив новую партию военной техники от США, продолжила развивать наступление к югу от Ракки недалеко от населенного пункта Аль-Акирши.

Военные самолеты западной коалиции провели серию боевых вылетов в окрестностях административного центра региона. Согласно данным местного Twitter-канала (Raqqa_SL), в течение последних двух дней в результате бомбардировок коалиции были убиты 23 мирных жителя, 50 гражданских лиц получили ранения. Кроме того, была полностью разрушена одна из центральных улиц города.

Провинция Эс-Сувейда

Правительственные войска в рамках второй фазы операции «Великий рассвет» атаковали опорные пункты радикалов коалиции «Тахрир аш-Шам», продвигаясь сразу с двух направлений. На севере провинции в районе военной авиабазы Халхала Национальные силы обороны****** (NDF) вместе с САА заняли высоту Таль-Асфар, а также несколько близлежащих населенных пунктов. В тоже время в восточной части региона спецподразделение САА 5-й штурмовой корпус и проасадовские ополченцы-шииты освободили от боевиков вооруженной оппозиции 16 деревень, передавало информагентство Al Masdar News.

Напомним, режим перемирия, действующий в провинциях Даръа, Кунейтра и Эс-Сувейда, не распространяется на исламистскую группировку «Джебхат Ан-Нусра», которая возглавляет объединение «Тахрир Аш-Шам».

Ирак

Террористы «Исламского государства» активизировали военные действия в провинции Аль-Анбар. По сообщениям новостного портала Iraqi News, исламисты напали на укрепленные пункты вооруженных сил Ирака в районе города Хит. Трое смертников ИГ были нейтрализованы, до того, как успели активировать взрывные устройства. Пострадал иракский полицейский.

ВВС Ирака провели бомбардировки укрепрайонов боевиков на западе региона, в результате чего радикалы лишились завода по производству взрывчатки, а также потеряли три склада с вооружением и боеприпасами вблизи города Рава на западе провинции Аль-Анбар. Кроме того, были уничтожены десятки радикалов ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)