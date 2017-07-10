Коалиция США приветствовала заявление премьера Ирака об освобождении Мосула от ИГ

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Вашингтон, 10 июля. Коалиция США приветствует заявление премьер0министра Ирака Хайдера аль-Абади об освобождении Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования международной коалиции во главе с США.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади выступил с официальным заявлением об окончательном освобождении Мосула от боевиков ИГ*.

«Коалиция приветствует заявление премьер-министра Аль-Абади о победе армии Ирака в Мосуле, и мы поздравляем иракские силы безопасности с их замечательным прогрессом в борьбе против ИГ», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в Мосуле необходимо провести разминирование старой части города, а также и убедиться, что там не прячутся остатки разбитых подразделений ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.