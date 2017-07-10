Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Коалиция США приветствовала заявление премьера Ирака об освобождении Мосула от ИГ
Весь мир
Коалиция США приветствовала заявление премьера Ирака об освобождении Мосула от ИГ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Коалиция США приветствовала заявление премьера Ирака об освобождении Мосула от ИГ

    21:52  10 Июля 2017
    33

    Коалиция США приветствовала заявление премьера Ирака об освобождении Мосула от ИГ

    Вашингтон, 10 июля. Коалиция США приветствует заявление премьер0министра Ирака Хайдера аль-Абади об освобождении Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования международной коалиции во главе с США.

    Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади выступил с официальным заявлением об окончательном освобождении Мосула от боевиков ИГ*.

    «Коалиция приветствует заявление премьер-министра Аль-Абади о победе армии Ирака в Мосуле, и мы поздравляем иракские силы безопасности с их замечательным прогрессом в борьбе против ИГ», — говорится в сообщении.

    В ведомстве также отметили, что в Мосуле необходимо провести разминирование старой части города, а также и убедиться, что там не прячутся остатки разбитых подразделений ИГ.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #иг #мосул #ирак #коалиция #вашингтон
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Путин назначил семь человек на должности в аппарате Росгвардии

        21:04 10 Июля 2017 80
        Читать
        20:00
        Сегодня

        Количество пострадавших при пожаре в ТЦ «РИО» в Москве достигло 14 человек
        19:42
        Сегодня

        Мэр Нижнего Тагила рассказал о роли Путина в решении вопроса с выплатой долгов по зарплате
        19:20
        Сегодня

        Минэкономразвития не прогнозирует резких скачков курса рубля в 2017 году
        18:58
        Сегодня

        Де Мистура рассказал о ключевых темах переговоров по Сирии в Женеве
        18:15
        Сегодня

        Порошенко объявил о введении биометрического контроля на границе Украины

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7801

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13490

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1731

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3407

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2592
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Великая победа Ирака: премьер-министр объявил о полном освобождении Мосула от ИГ

        Великая победа Ирака: премьер-министр объявил о полном освобождении Мосула от ИГ

        20:12   10 Июля 2017
        115
        Украина планирует ввести предварительную регистрацию для въезжающих россиян

        Украина планирует ввести предварительную регистрацию для въезжающих россиян

        19:48   10 Июля 2017
        861
        На севере Москвы горит торговый центр «РИО», есть пострадавшие

        На севере Москвы горит торговый центр «РИО», есть пострадавшие

        19:16   10 Июля 2017
        434
        Хватит рвать вышиванки: Киев не может доказать присутствие «армии РФ» в Донбассе

        Хватит рвать вышиванки: Киев не может доказать присутствие «армии РФ» в Донбассе

        17:43   10 Июля 2017
        2399