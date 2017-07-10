Сотрудники японского аэропорта нашли золотые слитки в туалете самолета

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Кансай, 10 июля. Служба безопасности японского аэропорта Кансай обнаружила в туалете самолета, прибывшего из Тайваня, золотые слитки, весом в несколько десятков килограмм.

Как сообщает телеканал NHK, лайнер авиакомпании Vanilla Air совершил посадку в Кансае утром девятого июля. Сотрудники авиакомпании обнаружили, что обшивка одного из туалетов выглядит странно, после чего немедленно связались со службой безопасности.

Специалисты провели осмотр самолета и обнаружили, что за панелями в помещении туалета спрятаны свертки с золотыми слитками. Общий вес находки составил несколько десятков килограмм.

Сейчас службы аэропорта выясняют, кому принадлежит найденное золото и с какой целью оно было спрятано в туалете.