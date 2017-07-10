Путин и Мадуро обсудили нормализацию политического кризиса в Венесуэле

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Москва, 10 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе диалога политики обсудили вопросы, связанные с реализацией совместных проектов. Кроме того, Мадуро рассказал Путину об усилиях властей Венесуэлы, направленных на урегулирование политического кризиса в стране.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин встретился с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.