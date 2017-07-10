Голодец: Более трех миллионов россиян страдают онкозаболеваниями

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Москва, 10 июля. Онкологические заболевания в России занимают второе место среди причин смертности населения. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец.

По ее словам, на сегодняшний день около 3,5 миллионов россиян страдают онкологическими заболеваниями. При этом число впервые выявленных случаев ежегодно превышает 500 тысяч человек.

«В структуре всех причин смерти населения онкология занимает в России традиционно второе место и составляет 15,6%», — сказала Голодец.

Она также добавила, что смертность от онкологических заболеваний в России заметно выше, чем в развитых странах.

Ранее сообщалось, что к началу июля в Москве зарегистрировано 278 тысяч человек, страдающих от онкологических заболеваний. При этом количество больных увеличивается довольно быстрыми темпами.