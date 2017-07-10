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Сирия, 10 июля. Боевики ССА** открыли огонь по жилому району в городе Алеппо. Группировка «Джейш Халид ибн Аль-Валид» казнила мужчину в провинции Даръа. Союзники САА отбили у исламистов территории на юго-западе Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили у проамериканских исламистов несколько населенных пунктов и холмов в районе Бадии на юго-востоке провинции Дамаск; проводят полную зачистку территорий поля Аль-Хейль на востоке провинции Хомс; открыли ответный огонь по позициям «Ахрар Аш-Шам» в районе населенного пункта Аль-Кантара к югу от Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): казнило мужчину по обвинению в богохульстве на юго-западе провинции Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): открыла огонь по укрепрайонам курдов близ населенных пунктов Тель Рифат и Шейх Исса в северной части Алеппо; обстреляла мирный квартал города Алеппо.

Курды: провели обстрел позиций радикалов ССА вблизи городов Азаз и Мари на севере провинции Алеппо; ведут бои с ИГ* в районе населенного пункта Аль-Акирши к югу от Ракки; получили новую партию американской военной техники в Ракке.

Международная коалиция: наносит удары по укрепленным пунктам ИГИЛ на юге Ракки.

Провинция Дамаск

После успеха Сирийской арабской армии в провинции Эс-Сувейда правительственные отряды вместе с проасадовскими ополченцами-шиитами начали наступление в районе Бадии в юго-восточной части провинции Дамаск. В ходе ожесточенных боев с радикалами Сирийской свободной армии (ССА) подразделения союзников САА отбили у проамериканских исламистов несколько населенных пунктов и холмов общей площадью в три тысячи квадратных километров, передает информационный портал Al Masdar News. Сирийская армия и проправительственные формирования продолжали наращивать боевую мощь в течение всей прошлой недели.

Провинция Алеппо

Исламисты Сирийской свободной армии (ССА) открыли огонь по укрепрайонам Сирийских демократических сил**** (SDF) в районе населенных пунктов Тель Рифат и Шейх Исса в северной части провинции Алеппо, передает военный источник в социальной сети Twitter (op_shield).В результате обстрелов пострадали мирные жители городов, в том числе дети.

Кроме того, протурецкие исламисты, базирующиеся в западных пригородах административного центра региона, обстреляли из минометов квартал «Новое Алеппо», убив пятерых местных граждан. Об этом сообщает Twitter-канал (sayed_ridha).

Отряды народной самообороны (YPG), в свою очередь, провели обстрел позиций радикалов «свободной армии» вблизи городов Азаз и Мари, находящихся под контролем боевиков. Ранения получили женщина и трое детей, сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News.

Провинция Хомс

После того как газовое месторождение Аль-Хейль полностью перешло под контроль Сирийской арабской армии (САА), проправительственные отряды проводят полную зачистку территорий поля от оставшихся боевиков «Исламского государства»*. Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, в ходе столкновений было уничтожено около 20 террористов, а также захвачены оружие и военная техника ИГ. Учитывая, что ранее проасадовские силы установили огневой контроль над шоссе Аль-Хейль — Ас-Сухна, в скором времени радикалы, скорее всего, будут вынуждены добровольно покинуть свои позиции.

Далее бойцы ливанской организации «Хезболла» и афганского ополчения «Лива Фатимиюн» двинутся в направлении ключевого города Ас-Сухна, открывающего путь на Дейр эз-Зор.

Провинция Даръа

Боевики формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид» публично казнили мужчину, обвиненного в богохульстве, сообщает Сирийский наблюдательный пункт за правами человека. Напомним, данная группировка была организована после того, как некоторые отряды Сирийской свободной армии (ССА) перешли на сторону «Исламского государства». Анклав террористической организации занимает место на юго-западе провинции Даръа, дислоцирующиеся там террористы ведут непрекращающуюся борьбу с исламистами «свободной армии». В ходе последнего нападения «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на опорные пункты ССА обе стороны понесли значительные потери в живой силе и военной технике, тем не менее продвинуться ИГИЛовцам не удалось.

Провинция Ракка

Продолжаются бои между Сирийской демократической армией (SDF), выступающей при поддержке ВВС международной коалиции, и боевиками «Исламского государства» в районе населенного пункта Аль-Акирши. Накануне курдские формирования также отбили у ИГ две деревни на юге административного центра провинции. Напомним, курдские источники заявляли о том, что начнут наступление на Дейр эз-Зор сразу после захвата Ракки.

Военные эксперты отмечают, что движение в направлении Дейр эз-Зора уже началось. Коалиционные военные самолеты также наносят удары по укрепленным пунктам ИГИЛ на юге города. Так, согласно информации военного источника в сети Twitter (CENTCOM), в результате воздушных атак международного альянса были уничтожены несколько оборонительных сооружений радикалов. Кроме того, в южные районы Ракки прибыла очередная партия американской военной техники, передает Twitter-канал (SyriacMFS).

Провинция Хама

Не утихает вооруженный конфликт к югу от административного центра провинции. Как сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, правительственные войска открыли ответный огонь по опорным пунктам боевиков антиправительственной группировки «Ахрар Аш-Шам» в районе населенного пункта Аль-Кантара. Информации о потерях со стороны исламистов пока не поступало. Ранее радикалы, несмотря на режим перемирия, обстреляли позиции САА недалеко от города Харб Нафса. Напомним, на южных окраинах региона и на севере соседней провинции Хомс располагается анклав вооруженной оппозиции.

Как передает информационный портал SOHR, на севере провинции также отмечаются столкновения между боевиками и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) вблизи населенного пункта Масасна. Сведения о потерях сторон не оглашались.

Ирак

Информационное агентство «Исламского государства» «Аль-Амак» заявляет, что террористы ИГИЛ провели контратаку укрепрайонов вооруженных сил Ирака в квартале Западного Мосула Аль-Майдан. Тем не менее представители иракской армии опровергают данную информацию. По словам бывшего губернатора Ниневии, в ходе последних сражений были уничтожены несколько радикалов ИГ, еще пятеро боевиков были задержаны.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)