«Газпром» проложил 50 км газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря

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Москва, 10 июля. «Газпром» проложил по дну Черного моря 50 километров газопровода «Турецкий поток».

Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак. По словам главы ведомства, в ближайшее время Москва ждет от турецких коллег документы по точкам выхода «Турецкого потока» на территории государства.

Как отметил Новак в интервью телеканалу «Россия 24», стороны обсудили реализацию сухопутной части проекта и принятии дорожной карты.