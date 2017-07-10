Ставропольский полицейский убил коллегу одним ударом в лицо

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Ставрополь, 10 июля. Полицейский одним ударом убил своего коллегу на Ставрополье. Об этом рассказали в СУ СК по Ставропольскому краю.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на автодороге «Светлоград–Благодарный». В воскресенье сотрудник полиции спровоцировал конфликт с коллегой. Он согласился подвезти его домой, когда возвращался с отдыха.

Подозреваемый ударил знакомого кулаком в лицо. Потерпевший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали.