Новый вирус похищает данные банковских карт россиян

В Избранное

Москва, 10 июля. Эксперты «Лаборатории Касперского» сообщили об обнаружении нетипичной модификации трояна Neutrino, который атакует POS-терминалы, а также крадет данные банковских карт.

Как сообщает компания, на Россию пришлась четверть всех кибератак на корпоративные системы, проведенных с использованием этого вируса. Кроме того, вирус был обнаружен в Алжире, Казахстане, Египте и на Украине.

Троян Neutrino собирает данные банковских карт, которые проходят через зараженные им терминалы. Отмечается, что действовать вирус начинает не сразу, а спустя некоторое время. Эксперты предполагаются, что он таким образом обходит защитные механизмы, которые проверяют подозрительный код, запуская его в изолированной среде.