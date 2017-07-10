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Могерини планирует обсудить с Лавровым перемирие в Сирии
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    Могерини планирует обсудить с Лавровым перемирие в Сирии

    21:26  10 Июля 2017
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    Могерини планирует обсудить с Лавровым перемирие в Сирии

    Брюссель, 10 июля. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым соглашение о зонах деэскалации в Сирии.

    Она пояснила, что в ходе встречи с главой МИД РФ намерена обсудить роль Евросоюза в возвращении к нормальной жизни регионов Сирии, в которых был объявлен режим прекращения огня. Могерини также добавила, что ЕС готов поддержать соглашение о зонах деэскалации в Сирии «дополнительными мерами».

    Напомним, 7 июля  глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России, США согласовали меморандум о режиме прекращения огня в сирийских провинциях Даръа и Кунейтра и Сувейда на юго-западе Сирии. Перемирие вступило в силу 9 июля в полдень.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #евросоюз #лавров #мид рф #ес
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