Кабмин РФ против переноса срока внедрения «пакета Яровой» на 2023 год

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Москва, 10 июля. Правительство России выступает против идеи переноса на пять лет срока вступления в силу антитеррористических законов, известных как «пакет Яровой». Об этом рассказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

По его словам, нужно поэтапно вводить закон. Он отметил, что Кабмин согласен в том, что начиная с 1 июля 2018 года вводить определенные требования. По мнению Дворковича, внедрять закон необходимо поэтапно.

Напомним, ранее предлагалось перенести вступление в силу «пакета Яровой» на 2023 год.