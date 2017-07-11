Какая русофобия, ну что вы? Как русский язык вытравливают из Украины

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Дела русского языка на Украине обстоят не лучшим образом. Фильмы на русском языке уже давно вне закона в кинотеатрах. Русскоязычные книги теперь не могут найти своих читателей. Их легальное прохождение через границу возможно лишь по сложной, а главное, несуществующей процедуре. Ударными темпами идет украинизация школ и высших учебных заведений. Травле «патриотов» подвергаются российские артисты. Более того, в планах законодателей сплошной запрет на гастроли исполнителей из России.

Как сказал бы Евгений Онегин: «Чего же боле?» Ан нет, есть чего.

Украинские власти и «политические элиты» перешли к оскорблениям и угрозам физической расправы в отношении русскоязычного населения. Приведем лишь несколько свежих примеров.

Депутат киевского городского совета от партии «Свобода» Игорь Мирошниченко предложил избивать учеников и учителей за русский язык в школах.

Журналист Виталий Портников пообещал, что по-украински заговорят все. Его горячо поддержали другие признанные «патриоты».

Немного успокоила Ирина Геращенко, заместитель спикера Верховной Рады. По ее словам, нет на Украине никакой русофобии. Зато есть понимание того, кто «враг, убийца, мародер и грабитель». Ну, слава Богу, отлегло. Лишь бы никакой русофобии.

Це не русофобія. Це набагато серйозніше і назавжди – Геращенко різко відповіла Путіну - https://t.co/87c7o59Ng3#politicua pic.twitter.com/Z2I2fBTaZk — Політик UA (@politicua) July 10, 2017

Широкую известность получил плакат в столице Украины, в котором русский язык назван инфекцией, вызывающей дебилизм, агрессивность и пьянство.

Как же Украина докатилась до такой жизни?

Короткий, но поучительный экскурс в историю

Языковой вопрос всегда был находкой для украинских политиков. Те, кто стремился заручиться поддержкой юга и востока страны, обещали русскому языку всестороннюю поддержку. Борцы за симпатии западных регионов видели в этом «страшную угрозу» рідній мові.

Дискуссии сторонников и противников предоставления русскому языку статуса государственного развлекали украинского избирателя на всех без исключения избирательных кампаниях. До поры до времени побеждала «дружба». По крайней мере, некий баланс сил.

Первый президент Украины Леонид Кравчук был против повышения статуса русского языка, но обещал не дать его в обиду.

Я не могу себе представить украинскую культуру без русского языка и русских песен, — сказал мудрый политик на встрече с луганским политическим активом на заре независимости Украины.

Кучма думал иначе: русский язык должен быть государственным. Но после победы на выборах Леонид Данилович как-то сразу передумал.

Виктор Ющенко был очень «проукраинским» президентом. Неотъемлемую часть его патриотизма составляло неприятие всего российского. Для изгнания неугодного языка было сделано много «полезного». Например, русский язык был запрещен в кинотеатрах. Под страхом крупных штрафов и закрытий. Заметно изменился языковой баланс в образовательной сфере.

К этому следует добавить героизацию фашистских организаций ОУН/УПА* (запрещены в РФ), значительный рост коррупции, полную импотенцию в экономической сфере и крах надежд (заведомо нереалистичных) на внешнеполитической арене. Как и следовало ожидать, Восток не оценил.

Но и «родной» электорат разочаровался в своем выдвиженце. Как-то недостаточно Ющенко ненавидел Россию и все русское. Слабенько, надо лучше. Вот и вернулся Виктор Андреевич к родным пчелам, набрав позорные четыре процента голосов на президентских выборах — в истории Европы такой низкий результат не показывал никто из действующих глав государства.

Его сменил Виктор Янукович, выходец из Донбасса.

Виктор Федорович всегда был готов порвать за русский язык последнюю рубашку. Под конец правления президента-хозяйственника Партия регионов и ее союзники сформировали конституционное большинство, то есть более 300 голосов. Этого было достаточно, чтобы реализовать краеугольный пункт всех своих избирательных программ, присвоив, наконец, русскому языку статус государственного. Но этого не произошло.

Зато был принят закон, вошедший в историю под именами его авторов: Кивалова и Колесниченко. Для справедливости заметим, что нормативный акт гарантировал русскоязычному населению широкие права, не посягая на монополию украинского языка как государственного.

(По)беда Майдана

Многие читатели наверняка помнят мультфильм о замечательных приключениях капитана Врунгеля. Один из самых известных моментов — превращение яхты «Победа» в свою противоположность — беду. В реальном историческом процессе дело было наоборот. В исконном значении слово «победа» означало «то, что приходит после беды». Иными словами, поражение. Еще во времена Нестора Летописца слово «победа» в большинстве случаев упоминается именно в этом значении. Кажется, они и сегодня где-то рядом. Взять хотя бы победу Майдана…

* Организация запрещена на территории РФ.