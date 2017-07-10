Муфтий Москвы опроверг сообщения об открытии седьмой мечети

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Москва, 10 июля. Информация о том, что на территории российской столицы якобы открылась новая мечеть, не соответствует действительности. Об этом заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

«Не совсем корректно и правильно называть данное место мечетью, скорее это очередной культурно-просветительский центр, деятельность которого ориентирована, в первую очередь, на мусульман», — цитирует его слова издание РИАМО.

Как ранее сообщал телеканал «360», входящая в состав Духовного управления мусульман РФ организация «Милость» объявила об открытии новой мечети.