Пранкеры разыграли руководство завода в Нижнем Тагиле

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Москва, 10 июля. Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные, как Вован и Лексус, разыграли владельцев завода теплоизоляционных изделий в Нижнем Тагиле, работники которого пожаловались президент РФ Владимиру Путину на долги руководства по выплате зарплаты.

Пранкеры от лица сотрудников областной администрации пообщались с конкурсным управляющим завода Олегом Скороходом, бывшим директором Левоном Манукяном и акционером Денисом Кокориным, отец которого возглавлял завод до Манукяна. В ходе диалогов оказалось, что каждый из собеседников пытался переложить ответственность на другого.

По словам Кокорина, в сложившейся ситуации виноват Манукян, который развалил завод и хамил работникам. Скороход, в свою очередь, обвинил Кокорина и заявил, что областные власти были в курсе проблемы, но так ничего и не решили до приезда Путина. По версии Манукяна, завод обанкротили еще до него, а Кокорин разворовывал его и продавал продукцию через дочерние предприятия.

«Я пришел — посмотрел: завод уже обанкрочен. Попросил бухгалтерские документы — завод тогда уже имел долг 32 миллиона рублей. Для такого завода это значительная сумма», — цитирует Манукяна «Вести.Ru».

О скандале вокруг завода стало известно, когда руководство отказалось платить зарплату сотрудникам, пока об этом лично не попросит президент. Рабочие пожаловались Путину, который обвинил владельцев предприятия в хамстве, сообщает «Ридус».

«Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям», — заявил Путин.