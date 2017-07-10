Трамп после встречи с Путиным согласился создать рабочую группу по кибербезопасности

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Москва, 10 июля. Президент США Дональд Трамп во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге полностью согласился с предложением создать рабочую группу по кибербезопасности. Об этом сообщает источник в министерстве иностранных дел России.

«Трамп на встрече с Путиным в Гамбурге полностью согласился на создание рабочей группы по кибербезопасности. Но, вы знаете, мы никогда ни на чем не настаиваем», – приводит слова собственного источника ТАСС.

Напомним, что 7 июля Путин впервые встретился с Трампом на полях саммита G20. Переговоры должны были закончиться через полчаса после начала, однако они затянулись на два часа.