Незаконная ловля лосося в Карелии может обернуться для Кержакова штрафом

В Избранное

Москва, 10 июля. Российского футболиста Александра Кержакова могут оштрафовать за незаконную рыбалку. Об этом рассказали в отделе государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Карелии.

Ведомство заинтересовалось публикацией нападающего ФК «Зенит» в Instagram. Спортсмен рассказал в социальных сетях о рыбалке. На снимке он изображен с несколькими лососями, ловля которого на территории Карелии и Вологодской области находится под запретом.

Если специалисты обнаружат нарушение в действиях футболиста, ему грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей.