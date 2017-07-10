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Незаконная ловля лосося в Карелии может обернуться для Кержакова штрафом
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    Незаконная ловля лосося в Карелии может обернуться для Кержакова штрафом

    21:10  10 Июля 2017
    86

    Незаконная ловля лосося в Карелии может обернуться для Кержакова штрафом

    Москва, 10 июля. Российского футболиста Александра Кержакова могут оштрафовать за незаконную рыбалку. Об этом рассказали в отделе государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Карелии.

    Ведомство заинтересовалось публикацией нападающего ФК «Зенит» в Instagram. Спортсмен рассказал в социальных сетях о рыбалке. На снимке он изображен с несколькими лососями, ловля которого на территории Карелии и Вологодской области находится под запретом.

    Если специалисты обнаружат нарушение в действиях футболиста, ему грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

    Автор: Алия Садыкова
    #кержаков
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