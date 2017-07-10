Дворкович назвал законной выплату премии бывшему гендиректору «Почты России»

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Москва, 10 июля. Выплата премии бывшему генеральному директору «Почты России» Дмитрию Страшнову была осуществлена в соответствии с действующим законодательством. Об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

«Я считаю, что позиция у министерства и у «Почты» была обоснована и все было в рамках закона», — сказал Дворкович.

Он также назвал «положительными» итоги работы Дмитрия Страшнова на посту гендиректора «Почты России», выразив надежду, что правоохранительные органы разберутся с вопросом его премирования.

Напомним, 7 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил главой «Почты России» замминистра экономического развития РФ Николая Подгузова.