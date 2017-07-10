Ирак: коалиция США заявила о необходимости разминирования Мосула

В Избранное

Вашингтон, 10 июля. Иракский город Мосул полностью освобожден от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ), однако необходимо провести разминирование старой части города, а также и убедиться, что там не прячутся исламисты. Об этом сообщает штаб военной операции против ИГ*, которую ведет международная коалиция во главе с США в Ираке и Сирии.

В штабе подчеркнули, что в настоящее время весь Мосул находится под контролем вооруженных сил Ирака, однако в старой части города может быть множество неразорвавшихся боеприпасов и растяжек, поэтому там необходимо провести разминирование. Кроме того, в старой части Мосула могут скрываться остатки подразделений боевиков ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.