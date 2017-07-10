Путин назначил семь человек на должности в аппарате Росгвардии

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Москва, 10 июля. Президент России Владимир Путин назначил семь человек на должности в центральном аппарате, а также региональных управлениях Росгвардии. Соответствующий указ был подписан 5 июля этого года, сообщает департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

По данным департамента, заместителем начальника Главного управления кадров Росгвардии был назначен полковник Андрей Мурашко, а руководителем департамента тылового обеспечения Росгвардии – полковник Юрий Нестеров.

Еще пять полковников полиции были назначены начальниками управлений войск Росгвардии: в Калининградской области - Олег Горшков, Республике Татарстан - Рустем Гумеров, Кемеровской области - Юрий Кель, Нижегородской области - Алексей Новиков, Челябинской области - Александр Ясинский.