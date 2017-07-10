Ирак: большинство жилых районов Западного Мосула разрушены в ходе боев с ИГИЛ

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Багдад (Ирак), 10 июля. Большинство жилых районов в западной части иракского города Мосул были разрушены в ходе боев с так называемым «Исламским государством»*. Об этом рассказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Из 54 жилых кварталов Западного Мосула 15 были серьезно повреждены и по меньшей мере 23 получили средние повреждения… Сотни тысяч человек бежали, многие потеряли близких, лишились крова», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало издание «Дни.ру», боевики «Исламского государства» (деятельность группировки запрещена в России) сбежали из Мосула в сирийский город Меядин.

* Организация запрещена на территории РФ.