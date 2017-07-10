Путин и Мадуро обсудили топливно-энергетические проекты России и Венесуэлы

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Москва, 10 июля. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с венесуэльским лидером Николасом Мадуро совместные топливно-энергетические проекты.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, переговоры прошли по инициативе венесуэльской стороны.

«Лидеры обменялись мнениями по ряду практических вопросов российско-венесуэльского сотрудничества, в частности обсудили реализацию взаимовыгодных совместных проектов в топливно-энергетическом комплексе», — говорится в сообщении.

В мае Россия и Венесуэла договорились о регулярных поставках пшеницы. Сообщалось, что РФ будет экспортировать в Венесуэлу 60 тыс. тонн пшеницы ежемесячно.