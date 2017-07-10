Сирия без огня: оппозиционер рассказал, к чему приведет перемирие на юге республики

В Избранное

Глава делегации «московской платформы» сирийской оппозиции на переговорах в Астане и Женеве Кадри Джамиль в интервью изданию «Известия» высказался относительно установления перемирия в юго-западной части Сирии. Политик подчеркнул значимость достигнутого соглашения, отметив, что оно может позитивно повлиять на ход женевского процесса и на весь процесс урегулирования конфликта в САР в целом.

В интервью Джамиль отметил, что считает переговоры в Астане настоящим двигателем разрешения сирийского кризиса. В Женеве, по его мнению, так и не было достигнуто серьезных успехов. Однако он возлагает большие надежды на грядущее заседание в рамках переговорного процесса, так как предварительные консультации между представителями трех оппозиционных платформ прошли весьма плодотворно: в итоге было решено начать формирование единой делегации, которая бы объединила подходы каждой из сторон.

Что касается астанинского процесса, то Джамиль признался, что не рассматривает последний раунд переговоров, который прошел 5 июля, как провал, несмотря на то, что представители делегаций не смогли достичь всех желаемых целей в рамках этого заседания. Тем не менее, по словам политика, определенный сдвиг в позитивном направлении все же произошел.

По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, полковника запаса Андрея Кошкина, установление режима прекращения огня в юго-западной части арабской республики, действительно, можно считать серьезным прорывом.

«Соглашение по юго-западу Сирии разрабатывалось Россией, Соединенными Штатами Америки, Иорданией, и, как стало известно, оно также обсуждалось с Израилем. Надо понимать, что этот процесс был довольно длительным, однако его завершением стала личная договоренность Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита G20. Если же говорить о дальнейших перспективах, то эта юго-западная зона, вероятно, может стать определенным началом прекращения активных боевых действий и постепенным переходом к хотя бы относительно мирной жизни».

Юго-западные районы являются одними из наиболее управляемых в Сирии, считает военный эксперт. По его словам, начинать процесс формирования зон снижения напряженности как раз стоило именно с этого региона, это наиболее эффективно для стабилизации ситуации в арабской республике.

Андрей Кошкин также подчеркнул, что приветствует слова и позитивный настрой лидера «московской платформы» сирийской оппозиции Кадри Джамиля относительно установления перемирия в юго-западных провинциях Сирии и дальнейших возможностей разрешения сирийского кризиса. Однако необходимо помнить, что в арабской республике оппозиция представлена множеством совершенно разнородных организаций, поэтому к представителям любой из них стоит относиться с осторожностью.

«Здорово, что есть такой лидер, который дает столь высокую оценку важным миротворческим процессам с Сирии. Конечно, с ним надо работать. Но есть очень много глубинных механизмов, которые определяют развитие ситуации в республике, порой очевидные, казалось бы, прогнозы не сбываются. Эти заявления Джамиля стоит рассматривать позитивно. Но ведь весь процесс происходит на уровне взаимодействия Соединенных Штатов, России, Турции, Ирана, Израиля, официального Дамаска, а уж оппозиция здесь является следствием серьезных, тектонических согласований и координаций. Но в целом я, конечно, только приветствую подобные положительные прогнозы, а также то, что и среди сирийских оппозиционеров есть люди, которые берут на себя такую ответственность. Однако олицетворять всю оппозицию едва ли возможно: для этого она слишком многолика, разношерстна и противоречива внутри».

Напомним, 7 июля в Гамбурге Дональд Трамп и Владимир Путин в рамках своей первой совместной встречи договорились о введении режима тишины в юго-восточной части Сирии, охватывающей провинции Эс-Сувейда, Даръа и Кунейтра. Перемирие установилось 9 июля в полдень и до сих пор не нарушалось ни сирийскими, ни оппозиционными силами. За соблюдением режима без огня следят российские военные полицейские.