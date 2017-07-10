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Сирия без огня: оппозиционер рассказал, к чему приведет перемирие на юге республики
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    Сирия без огня: оппозиционер рассказал, к чему приведет перемирие на юге республики

    21:55  10 Июля 2017
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    Сирия без огня: оппозиционер рассказал, до чего доведет перемирие на юге республики

    Глава делегации «московской платформы» сирийской оппозиции на переговорах в Астане и Женеве Кадри Джамиль в интервью изданию «Известия» высказался относительно установления перемирия в юго-западной части Сирии. Политик подчеркнул значимость достигнутого соглашения, отметив, что оно может позитивно повлиять на ход женевского процесса и на весь процесс урегулирования конфликта в САР в целом.

    В интервью Джамиль отметил, что считает переговоры в Астане настоящим двигателем разрешения сирийского кризиса. В Женеве, по его мнению, так и не было достигнуто серьезных успехов. Однако он возлагает большие надежды на грядущее заседание в рамках переговорного процесса, так как предварительные консультации между представителями трех оппозиционных платформ прошли весьма плодотворно: в итоге было решено начать формирование единой делегации, которая бы объединила подходы каждой из сторон.

    Кадри Джамиль

    Что касается астанинского процесса, то Джамиль признался, что не рассматривает последний раунд переговоров, который прошел 5 июля, как провал, несмотря на то, что представители делегаций не смогли достичь всех желаемых целей в рамках этого заседания. Тем не менее, по словам политика, определенный сдвиг в позитивном направлении все же произошел.

    По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, полковника запаса Андрея Кошкина, установление режима прекращения огня в юго-западной части арабской республики, действительно, можно считать серьезным прорывом.

    «Соглашение по юго-западу Сирии разрабатывалось Россией, Соединенными Штатами Америки, Иорданией, и, как стало известно, оно также обсуждалось с Израилем. Надо понимать, что этот процесс был довольно длительным, однако его завершением стала личная договоренность Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита G20. Если же говорить о дальнейших перспективах, то эта юго-западная зона, вероятно, может стать определенным началом прекращения активных боевых действий и постепенным переходом к хотя бы относительно мирной жизни».

    Встреча Путина и Трампа в Гамбурге

    Юго-западные районы являются одними из наиболее управляемых в Сирии, считает военный эксперт. По его словам, начинать процесс формирования зон снижения напряженности как раз стоило именно с этого региона, это наиболее эффективно для стабилизации ситуации в арабской республике.

    Андрей Кошкин также подчеркнул, что приветствует слова и позитивный настрой лидера «московской платформы» сирийской оппозиции Кадри Джамиля относительно установления перемирия в юго-западных провинциях Сирии и дальнейших возможностей разрешения сирийского кризиса. Однако необходимо помнить, что в арабской республике оппозиция представлена множеством совершенно разнородных организаций, поэтому к представителям любой из них стоит относиться с осторожностью.

    «Здорово, что есть такой лидер, который дает столь высокую оценку важным миротворческим процессам с Сирии. Конечно, с ним надо работать. Но есть очень много глубинных механизмов, которые определяют развитие ситуации в республике, порой очевидные, казалось бы, прогнозы не сбываются. Эти заявления Джамиля стоит рассматривать позитивно. Но ведь весь процесс происходит на уровне взаимодействия Соединенных Штатов, России, Турции, Ирана, Израиля, официального Дамаска, а уж оппозиция здесь является следствием серьезных, тектонических согласований и координаций. Но в целом я, конечно, только приветствую подобные положительные прогнозы, а также то, что и среди сирийских оппозиционеров есть люди, которые берут на себя такую ответственность. Однако олицетворять всю оппозицию едва ли возможно: для этого она слишком многолика, разношерстна и противоречива внутри».

    Представители сирийской оппозиции на переговорах в Астане

    Напомним, 7 июля в Гамбурге Дональд Трамп и Владимир Путин в рамках своей первой совместной встречи договорились о введении режима тишины в юго-восточной части Сирии, охватывающей провинции Эс-Сувейда, Даръа и Кунейтра. Перемирие установилось 9 июля в полдень и до сих пор не нарушалось ни сирийскими, ни оппозиционными силами. За соблюдением режима без огня следят российские военные полицейские.

    Автор: Егор Баренцев
    #владимир путин #дональд трамп #россия #сша #сирия #кадри джамиль #астана
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