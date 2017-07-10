В ликвидации последствий пожара в ТЦ «РИО» участвуют спецпоезд и вертолеты

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Москва, 10 июля. Сотрудники МЧС продолжают тушить пожар в торговом центре «РИО» на севере Москвы. К ликвидации возгорания привлечен пожарный поезд. В составе поезда есть специальные цистерны, которые содержат 180 тонн огнетушащих средств.

«Получив заявку от городских служб, на место незамедлительно выехал пожарный поезд со станции Москва-Смоленская, чтобы оказать помощь спасателям в тушении возгорания. Пожарный поезд оснащен мощным оборудованием», — сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Кроме того, в эвакуации пострадавших задействован санитарный вертолет Московского авиационного центра, который уже эвакуировал двух раненых, после чего вернулся за другими. К настоящему моменту огнем охвачены нижние этажи здания. Из окон торгового центра вырывается огонь и черные клубы дыма. На месте происшествия работают 48 пожарных расчетов, в составе которых более 150 человек личного состава. По данным источника ФАН, в результате пожара пострадали 12 человек.