Активисты ОНФ привели в порядок мемориал героям-панфиловцам

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Москва, 10 июля. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) привели в порядок мемориал «Героям-панфиловцам» в Московской области. Об этом сообщили представители подмосковного отделения ОНФ.

Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», энтузиасты вынесли мусор, заменили засохшие газоны, высадили цветы, отремонтировали плитку, а также выполнили ряд других работ. Кроме того, они планируют заменить покрытие дорожек на территории мемориала.

Напомним, ранее министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский указал на то, что история о 28 панфиловцах является символом подвига российского народа.