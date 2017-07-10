Освобождение Мосула: РФ поддерживает действия Багдада по восстановлению суверенитета Ирака

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Москва, 10 июля. Москва поддерживает действия властей Ирака по восстановлению суверенитета страны. Об этом заявили в МИД РФ после заявления Багдада о полном освобождении Мосула от террористов «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ).

«Уверены, что закреплению успехов в борьбе с терроризмом будет способствовать продвижение процесса межиракского национального примирения с учетом интересов всех этно-конфессиональных групп страны», — говорится в заявлении.

В МИД РФ отметили, что «спорадические очаги» террористов еще сохраняются, но ИГ в Ираке терпит сокрушительное поражение, благодаря мужеству ВС Ирака, народного ополчения и курдских отрядов пешмерга. В то же время потери иракских силовиков составили около 30 тысяч человек. В ходе боев погибли также 7 тысяч жителей Мосула, в том числе и от действий возглавляемой США международной коалиции. Порядка 900 тысяч жителей города стали беженцами.

* Организация запрещена на территории РФ.