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Освобождение Мосула: РФ поддерживает действия Багдада по восстановлению суверенитета Ирака
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    Освобождение Мосула: РФ поддерживает действия Багдада по восстановлению суверенитета Ирака

    20:38  10 Июля 2017
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    Освобождение Мосула: РФ поддерживает действия Багдада по восстановлению суверенитета Ирака

    Москва, 10 июля. Москва поддерживает действия властей Ирака по восстановлению суверенитета страны. Об этом заявили в МИД РФ после заявления Багдада о полном освобождении Мосула от террористов «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ).

    «Уверены, что закреплению успехов в борьбе с терроризмом будет способствовать продвижение процесса межиракского национального примирения с учетом интересов всех этно-конфессиональных групп страны», — говорится в заявлении.

    В МИД РФ отметили, что «спорадические очаги» террористов еще сохраняются, но ИГ в Ираке терпит сокрушительное поражение, благодаря мужеству ВС Ирака, народного ополчения и курдских отрядов пешмерга. В то же время потери иракских силовиков составили около 30 тысяч человек. В ходе боев погибли также 7 тысяч жителей Мосула, в том числе и от действий возглавляемой США международной коалиции. Порядка 900 тысяч жителей города стали беженцами.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #мид рф #мосул #ирак
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