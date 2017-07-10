Великая победа Ирака: премьер-министр объявил о полном освобождении Мосула от ИГ

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Багдад, 10 июля. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади выступил с официальным заявлением об окончательном освобождении Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ). Об этом сообщает иракский телеканал Alsumaria.

Премьер объявил о полном крахе террористического государства, которое боевики ИГ* провозгласили в Мосуле.

«Великая победа Ирака ковалась героями, многие из которых погибли или были ранены в ходе боев», — заявил Аль-Абади.

Стоит отметить, что операция по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В операции были задействованы правительственные войска Ирака, а также отряды курдов и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США предоставляла воздушную и артиллерийскую поддержку.

* Организация запрещена на территории РФ.