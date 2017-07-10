Страшные сказки: Киев не может доказать присутствие ВС России в Донбассе

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Официальный Киев не может привести юридических доказательств присутствия российского военного контингента на территории Донбасса. Об этом в интервью одному из СМИ рассказал замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Председатель Комитета государственного строительства Новороссии, лидер «Славянской гвардии» Владимир Рогов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что, несмотря на заключения судов, представителей НАТО и мирового сообщества в пользу России, Украина будет гнуть свою линию, чтобы заработать на русофобских заявлениях.

«Есть политическая параллельная реальность, создаваемая в воображении украинских политиков на подконтрольной Киеву территории. Именно поэтому мы слышим регулярные рассказы о «российских дивизиях в Донбассе», о том, что «в РФ практически не осталось людей призывного возраста, потому что их всех отправляют и отправляют в Донбасс». Были даже истории о российских гномах или лилипутах — людей с низким ростом, которых также РФ «якобы использовала для ведения боевых действий», — комментирует для ФАН Владимир Рогов. — В юридической плоскости и в тех плоскостях, которые якобы «подтверждают наличие российских военных в Донбассе», нет ни одного факта. Кроме того, доказано в судах, что в этой зоне нет российского военного контингента. Судьи прекрасно понимали, что они не могут пойти на подлог и вынести обвинительное решение без улик».

Тука также добавил, что юридически говорить об оккупации Донбасса нельзя, поскольку «на востоке Украины «нет российских органов власти». Количество «российских военных в Донбассе» все время колеблется в зависимости от политической целесообразности, близости выборов и проблем в экономическом секторе.

«Ранее заявляли о 40 тысячах военных, потом были 15 тысяч. Как только фиксируется очередное падение курса гривны или снижение уровня жизни, то сразу же идет попытка прокачки истерии по поводу «российской агрессии». С другой стороны, на заседании Совбеза ООН в 2014 году, когда Киев начал рассказывать страшные вещи о России, никто не смог подтвердить эти слова: не было ни фотографий со спутника, ни других доказательств, — подчеркивает Владимир Рогов. — Французская военная разведка также не обнаружила присутствия российских солдат и с 2015 года отрицает этот якобы «факт». Кроме того, в открытых источниках есть информация, в которой разведка отрицает наличие у России каких-либо планов по вторжению на территорию Украины».

Аналогичные данные об отсутствии российских войск на территории Донбасса, напоминает собеседник ФАН, озвучивали и генералы НАТО, и представители западного сообщества — военные эксперты и министры. Однако сам генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уверен в присутствии российских военных на данной территории. Он призвал РФ «вывести свои войска с Донбасса».

Отвечая на призыв Столтенберга, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что «каких-либо военнослужащих России на территории Украины не было и нет».