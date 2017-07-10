Страшные сказки: Киев не может доказать присутствие ВС России в Донбассе
Официальный Киев не может привести юридических доказательств присутствия российского военного контингента на территории Донбасса. Об этом в интервью одному из СМИ рассказал замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
Председатель Комитета государственного строительства Новороссии, лидер «Славянской гвардии» Владимир Рогов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что, несмотря на заключения судов, представителей НАТО и мирового сообщества в пользу России, Украина будет гнуть свою линию, чтобы заработать на русофобских заявлениях.
«Есть политическая параллельная реальность, создаваемая в воображении украинских политиков на подконтрольной Киеву территории. Именно поэтому мы слышим регулярные рассказы о «российских дивизиях в Донбассе», о том, что «в РФ практически не осталось людей призывного возраста, потому что их всех отправляют и отправляют в Донбасс». Были даже истории о российских гномах или лилипутах — людей с низким ростом, которых также РФ «якобы использовала для ведения боевых действий», — комментирует для ФАН Владимир Рогов. — В юридической плоскости и в тех плоскостях, которые якобы «подтверждают наличие российских военных в Донбассе», нет ни одного факта. Кроме того, доказано в судах, что в этой зоне нет российского военного контингента. Судьи прекрасно понимали, что они не могут пойти на подлог и вынести обвинительное решение без улик».
Тука также добавил, что юридически говорить об оккупации Донбасса нельзя, поскольку «на востоке Украины «нет российских органов власти». Количество «российских военных в Донбассе» все время колеблется в зависимости от политической целесообразности, близости выборов и проблем в экономическом секторе.
«Ранее заявляли о 40 тысячах военных, потом были 15 тысяч. Как только фиксируется очередное падение курса гривны или снижение уровня жизни, то сразу же идет попытка прокачки истерии по поводу «российской агрессии». С другой стороны, на заседании Совбеза ООН в 2014 году, когда Киев начал рассказывать страшные вещи о России, никто не смог подтвердить эти слова: не было ни фотографий со спутника, ни других доказательств, — подчеркивает Владимир Рогов. — Французская военная разведка также не обнаружила присутствия российских солдат и с 2015 года отрицает этот якобы «факт». Кроме того, в открытых источниках есть информация, в которой разведка отрицает наличие у России каких-либо планов по вторжению на территорию Украины».
Аналогичные данные об отсутствии российских войск на территории Донбасса, напоминает собеседник ФАН, озвучивали и генералы НАТО, и представители западного сообщества — военные эксперты и министры. Однако сам генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уверен в присутствии российских военных на данной территории. Он призвал РФ «вывести свои войска с Донбасса».
Отвечая на призыв Столтенберга, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что «каких-либо военнослужащих России на территории Украины не было и нет».
«Вся информация, которая касается внезапного появления российских военных, носит абсурдный характер — это смех сквозь слезы. Под этим предлогом против России регулярно усиливают санкции, усиливается террор на подконтрольных Киеву территориях. То, что информация не соответствует действительности, подтверждают слова того же Петра Порошенко, председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака или министра обороны Украины Степана Полторака, — говорит собеседник ФАН Владимир Рогов. — Во время совместных с Белоруссией учений украинская сторона заявила о необходимости приведения ВС в полную боеготовность. Но о какой боеготовности идет речь, если уже три года Украина воюет, причем якобы с Россией? Взяв на вооружение русофобию и получив иллюзию, что на этом можно заработать, Порошенко и его подельники так увлеклись, что не поняли, что в этом тендере их традиционно обыграли поляки, которые не одну сотню лет продают консолидированному Западу данную страшилку и неплохо на этом зарабатывают, что произошло и во время недавнего визита президента США Дональда Трампа в Варшаву».