Количество пострадавших при пожаре в ТЦ «РИО» в Москве достигло 14 человек

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Москва, 10 июля. Количество пострадавших в результате пожара в торговом центре «РИО» на севере Москвы возросло до 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По данным источника, к настоящему моменту количество пострадавших увеличилось до 14 человек. Он также добавил, что из здания были эвакуированы более двух тысяч человек, однако сотрудники МЧС предполагают, что в торговом центре еще могут находиться люди.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на втором этаже торгового центра, где расположен склад текстильной продукции. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.