В Москве наградили самых верных ветеранов и запустили 1000-дневную акцию «Ромашка Победы». ФАН-ТВ

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На прошедших выходных в России отмечали День семьи, любви и верности. В честь православных покровителей семьи и брака Петра и Февронии в Москве чествовали крепкие семьи, прожившие в браке больше 25 лет. В Музее Победы на Поклонной горе артисты вручили памятные подарки ветеранам войны и их потомкам. Акцию посетила съемочная группа ФАН-ТВ.

Одной из тех, кто получил памятную награду, стала ветеран Великой Отечественной войны Мария Михайловна Рохлина, которая прожила с мужем 48 лет. Она рассказала о дорогих своему сердцу людях:

– Я вот уже 20 председатель Совета ветеранов своей дивизии. Сейчас нас осталось в живых всего три человека. Один во Владивостоке, один в Перми и один в Казахстане. Это моя дивизия.

Мария Рохлина была санинструктором в годы Великой Отечественной войны. Маленькая, хрупкая девушка выносила с поля боя солдат. За два месяца до Победы она вышла замуж и прожила с мужем счастливую жизнь – 48 лет, до самой его смерти.

– Я была почти не знакома с этим старшим лейтенантом, я его знала как командира полковой батареи. Но он мне оказывал знаки внимания. Какие? Иногда дарил цветочки, когда мы были на марше где-нибудь. А какие цветочки? Одуванчик – самый распространенный, листочек какой-нибудь необычный. Когда будущий мой муж узнал о том, что я осталась на нейтральной полосе (а все знали, что немцы делали с девушками), когда он узнал, говорит: я дал себе слово, что, если останешься жива, я сделаю тебе предложение, я женюсь на тебе, – поделилась воспоминаниями Мария Михайловна.

С корреспондентом ФАН-ТВ пообщался актер Сергей Маховиков:

– Это мы должны понимать, что это наша кровь, понимаете? Вот такие акции, музеи, движение такое – оно к этому призывает: обогащать свое собственное знание любовью к поколению предыдущему, а значит, и к будущему.

Алексей Говоров – внук легендарного Маршала Советского Союза Леонида Говорова. В их большой семье рождаются только мальчишки – будущие защитники страны. Основное семейное правило – никаких разводов. Верность – главный принцип воспитания подрастающего поколения.

Все Говоровы – Алексей, Наталья, Павел и еще одна Наталья – выстроились в рядок перед репортером ФАН-ТВ.

– Я считаю, что это награда общая, – сказал Алексей, – вот мы, разные поколения, эти самые семейные ценности сохраняем и передаем из поколения в поколение.

– Мы 18 лет вместе, семейные традиции для нас очень важны, – отметила Наталья. – Я понимаю, осознаю, что генетическая память действительно передается из поколения в поколение. Эти традиции, отношение к женщине, к детям.

– Можно говорить сколько угодно о сохранении семейных традиций, – добавил Алексей, – но если у тебя у самого семья неполноценная, как можно воспитывать других и заниматься общественной работой? Поэтому вот, на собственных примерах мы и воспитываем.

День Петра и Февронии, или День семьи, любви и верности россияне отмечают 10-й год подряд. Его символ – ромашка, которую в этот день принято дарить близким. Музей Победы на Поклонной горе начинают новую традицию и запускает акцию «Ромашка Победы», которая продлится 1000 дней – вплоть до юбилейной 75-й годовщины Великой Победы.

Михаил Михальчев, генерал-майор запаса ФСБ России,заместитель директора Музея Победы, тоже рассказал ФАН-ТВ о своей семье:

– Россия – она всегда была сильна чем? Она всегда была сильна семьей, наши женщины наравне с мужчинами. Я вот сам – сын фронтовиков Михаила Яковлевича Михальчева и Марии Григорьевны Комягиной, которые воевали и вместе познакомились на войне, и в результате этого знакомства родились три сына. У нас здесь будет поставлен стенд «Ромашка Победы», где каждый пришедший сюда сможет написать свою семейную историю любви, создания семьи не только во время войны, но, в том числе, могут внуки, правнуки, дети написать семейную историю своих родителей.

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